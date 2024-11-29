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RTÜK’ün Arka Sokaklar, Sahipsizler, Deha ve Yabani'ye Verdiği Cezalar Ne Zaman Uygulanacak?

RTÜK’ün Arka Sokaklar, Sahipsizler, Deha ve Yabani'ye Verdiği Cezalar Ne Zaman Uygulanacak?

Arka Sokaklar RTÜK Deha Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2024 - 18:05

RTÜK, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar, Sahipsizler, Deha ve Yabani dizilerine ceza vermişti. Yayın durdurma ve para cezası verilen diziler şu an hala yayında olurken bu cezaların ne zaman uygulamaya koyulacağı merak konusu oldu. Birsen Altuntaş, RTÜK cezalarının ne zaman uygulanacağının detaylarını yazdı. İşte Birsen Altuntaş'ın açıkladığı o detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonucu 4 yerli diziye ceza vermişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonucu 4 yerli diziye ceza vermişti.

Burada bahsetmiştik:

Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani’ye 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verilirken bu cezaların ne zaman uygulamaya koyulacağı merak konusu oldu.

Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani’ye 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verilirken bu cezaların ne zaman uygulamaya koyulacağı merak konusu oldu.

Söz konusu soruya Birsen Altuntaş'tan cevap geldi. Altuntaş, son gelen bilgiye göre alınan cezanın uygulanması için kararlarının önce kanallara tebliğ edilmesi gerektiğini açıkladı.

Söz konusu soruya Birsen Altuntaş'tan cevap geldi. Altuntaş, son gelen bilgiye göre alınan cezanın uygulanması için kararlarının önce kanallara tebliğ edilmesi gerektiğini açıkladı.

Altuntaş, bu nedenle Arka Sokaklar, Yabani, Deha ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölüm tanıtımlarının hala yayınlandığını ve cezaların kanallara iletilme süresine göre yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağını açıkladı.

Altuntaş, bu nedenle Arka Sokaklar, Yabani, Deha ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölüm tanıtımlarının hala yayınlandığını ve cezaların kanallara iletilme süresine göre yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağını açıkladı.

Altuntaş ayrıca haberinde NOW'ın Yabani'ye gelen ceza için itiraz edeceğini belirtti.

Altuntaş ayrıca haberinde NOW'ın Yabani'ye gelen ceza için itiraz edeceğini belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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