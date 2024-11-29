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Gonca Vuslateri, Kendini Övüp Partnerini Gömen İzleyicinin Videosunu Paylaştı

Gonca Vuslateri, Kendini Övüp Partnerini Gömen İzleyicinin Videosunu Paylaştı

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2024 - 19:46

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Leyla'yı izleyen bir seyircinin yorum yaptığı videoyu paylaşan Vuslateri, kendine övgü alırken rol arkadaşı resmen yerin dibine girdi. 'Diziyi Leyla değil, Nur götürüyor. Başrol bu kadın bence, yanlış olmuş.' gibi ifadelerin yer aldığı video kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Vuslateri videoyu silse de dizinin hayranları bu paylaşıma tepki gösterdi.

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NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... resmen fırtınalar estiriyor.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... resmen fırtınalar estiriyor.

Özellikle Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakteri, şeytanlığıyla Ferhunde'ye taş çıkartırken Vuslateri'nin bir paylaşımı kafaları karıştırdı.

Özellikle Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakteri, şeytanlığıyla Ferhunde'ye taş çıkartırken Vuslateri'nin bir paylaşımı kafaları karıştırdı.

Gonca Vuslateri, "Dizinin adı Leyla ama Nur götürüyor. Başrol bu kadın bence. Yanlış seçmişler" gibi ifadelerin yer aldığı seyirci videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Gonca Vuslateri, "Dizinin adı Leyla ama Nur götürüyor. Başrol bu kadın bence. Yanlış seçmişler" gibi ifadelerin yer aldığı seyirci videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşımı silen Vuslateri yine de sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı. 2. Sayfa söz konusu paylaşımı yayınlarken Leyla'yı canlandıran Cemre Baysel fanları, Vuslateri'ye tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımı silen Vuslateri yine de sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı. 2. Sayfa söz konusu paylaşımı yayınlarken Leyla'yı canlandıran Cemre Baysel fanları, Vuslateri'ye tepki gösterdi.

İşte Gonca Vuslateri'nin olay olan o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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