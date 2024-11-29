Şevket Çoruh, Seyirciyi RTÜK'ten Ceza Alan Arka Sokaklar'ı İzlemeye Çağırdı!
Şevket Çoruh, Seyirciyi RTÜK'ten Ceza Alan Arka Sokaklar'ı İzlemeye Çağırdı!
RTÜK, içinde Arka Sokaklar'ın da bulunduğu 4 diziye para ve yayın durdurma cezası vermişti. Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'tan konu hakkında hemen paylaşım gelirken Çoruh, bugün de paylaşım yapmadan duramadı. Cezalar kanallara bildirilene kadar yayın durdurma cezası uygulanmazken Çoruh, seyirciye sosyal medya hesabından seslendi. İşte o paylaşım...
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RTÜK, tam 4 yerli diziye yayın durdurma ve para cezası vermişti.
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Son bölümdeki tarikat konusu nedeniyle ceza alan Arka Sokaklar dizisi oyuncusu Şevket Çoruh, söz konusu cezaya sessiz kalmayıp paylaşım yapmıştı.
Cezalar henüz kanallara bildirilmediği için diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken Arka Sokaklar'ın Mesut komiserinden bir paylaşım daha geldi.
Şevket Çoruh, X hesabından "İzleyin" yazarak seyirciyi Arka Sokaklar izlemeye çağırdı.
İşte Çoruh'un o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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hastırlan millet sizin boş dizinizi mi izlemek zorunda 17-18 sene bir dizi mi olur
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