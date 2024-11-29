"Midem Bulandı": "Tavuk Ayağı" Yemeğini Gören Yarışmacıdan Olay Tepki!
"Midem Bulandı": "Tavuk Ayağı" Yemeğini Gören Yarışmacıdan Olay Tepki!
Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği En Hamarat Benim programında şaşırtan anlar yaşandı. Yemek olarak 'tavuk ayağı' ikram eden yarışmacı, diğer yarışmacılardan tepki aldı. Yarışmacılardan Asuman Hanım, midesi bulandığını belirterek yemeğin üzerini kapattı. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...
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Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin üstlendiği En Hamarat Benim'in son bölümünde güldüren anlar yaşandı.
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Yarışmacılardan Asuman Hanım'ın Nalan Hanım'ın Asya mutfağından yemeğine verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü.
Asya mutfağından lezzetler sunan yarışmacı, "Chicken feet" isimli yemeği sununca masa epey karıştı.
Yemeği de burada paylaşalım:
Tavuk ayağı yemeğini gören Asuman Hanım, yemeğin üzerine peçete örterken daha fazla dayanamayıp yemek masasını terk etti.
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Midesi bulanan Asuman Hanım, "Kalkabilir miyim? İyi değilim" diyerek masayı terk edince diğer yarışmacılar ve Kadir Ezildi, gülmekten kırıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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