Bu İddia Ortalığı Karıştırır: Kızılcık Şerbeti Mustafa Evlatlık mı?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Ünal ailesinin hisselerindeki eşitsizlik damga vurmuştu. Fatih ve Nursema'nın %10, Mustafa'nın %5 hissesi olmasıyla Mustafa'nın ilk sezondan beri içerisinde bulunduğu sevgisizlik bir kez daha gözler önüne serilirken Mustafa'nın evlatlık olabileceği şüpheleri arşa çıktı.