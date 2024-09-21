Bu İddia Ortalığı Karıştırır: Kızılcık Şerbeti Mustafa Evlatlık mı?
Bu İddia Ortalığı Karıştırır: Kızılcık Şerbeti Mustafa Evlatlık mı?
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Ünal ailesinin hisselerindeki eşitsizlik damga vurmuştu. Fatih ve Nursema'nın %10, Mustafa'nın %5 hissesi olmasıyla Mustafa'nın ilk sezondan beri içerisinde bulunduğu sevgisizlik bir kez daha gözler önüne serilirken Mustafa'nın evlatlık olabileceği şüpheleri arşa çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin ilk sezondan beri değişmeyen favorisi olan Mustafa Ünal, kaosun harman olduğu Ünal ailesinde adeta bir cevher.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 sezondur evin babasından tutun da çocuklara kadar kaostan parmağı eksik olmayan Ünal ailesi içinde günahsızca yaşayan Mustafamız sürekli sevgisiz ve mağdur biri olarak karşımıza çıkıyor.
Tüm fesatlığına rağmen koca malikanede Mustafa'yı seven tek kişi olduğuna yemin edebileceğimiz Nilay'la mutlu bir hayat süren Mustafa, her bölüm diğer aile üyelerinin eline yüzüne bulaştırdığı olaylarla cebelleşirken son bölümdeki geç kalmış isyanı alkışı hak etti.
Ailesi tarafından sevilmeyen ve saflığından dolayı kardeşi Fatih tarafından bile hor görülen Mustafa, son bölümde şirket hissesinden %5 payı olduğunu öğrenmiş ve adeta yıkılmıştı.
Babasıyla yüzleşme yaşayan Mustafa beklediği yanıtları alamayıp hissesini babası yerine amcasına verdi. E haliyle bir anda evlatlıktan reddedilme noktasına gelince haliyle aklımıza şu soru geldi. Mustafa aslında evlatlık mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirket oylaması gibi sadece önemli anlarda ihtiyaç duyulan Mustafa karakterinin gözünden akan yaş ve feryadı bile babası Abdullah'ın umuru olmazken bu soru haliyle aklımıza ilk gelen ihtimal oluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın