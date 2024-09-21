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6. Sezonuyla Dönüyor: Kuruluş Osman Yayın Tarihi Belli Oldu

6. Sezonuyla Dönüyor: Kuruluş Osman Yayın Tarihi Belli Oldu

burak özçivit Kuruluş Osman
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 15:55

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6 sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi sonunda belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/1...
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Tam 5 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 6. sezon onayı alarak herkesi şaşırtmıştı.

Tam 5 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, 6. sezon onayı alarak herkesi şaşırtmıştı.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın 6. sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken sevilen dizinin ne zaman yayınlanacağı tam bir merak konusuydu.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın 6. sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken sevilen dizinin ne zaman yayınlanacağı tam bir merak konusuydu.

Tam 12 yeni oyuncunun kadrosuna dahil olduğu Kuruluş Osman'dan sonunda müjdeli haber geldi.

Tam 12 yeni oyuncunun kadrosuna dahil olduğu Kuruluş Osman'dan sonunda müjdeli haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman, 2 Ekim günü 6. sezonuyla ekrana geri dönecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman, 2 Ekim günü 6. sezonuyla ekrana geri dönecek.

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