Diziden Ayrılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner TRT 1 Dizisine Geçiş Yaptı

Kızılcık Şerbeti'nde Heves ve Giray'ı canlandıran Şebnem Dönmez ile Kaan Taşaner diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncuların ayrılığı dizinin fanları arasında çok konuşulmuştu. Şimdilerde iki oyuncudan yepyeni bir haber var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaan Taşaner, TRT 1 dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosuna dahil oldu. Şebnem Dönmez de daha önceden bu diziye geçmişti. İşte detaylar...