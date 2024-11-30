Diziden Ayrılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner TRT 1 Dizisine Geçiş Yaptı
Diziden Ayrılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner TRT 1 Dizisine Geçiş Yaptı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'nde Heves ve Giray'ı canlandıran Şebnem Dönmez ile Kaan Taşaner diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncuların ayrılığı dizinin fanları arasında çok konuşulmuştu. Şimdilerde iki oyuncudan yepyeni bir haber var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaan Taşaner, TRT 1 dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosuna dahil oldu. Şebnem Dönmez de daha önceden bu diziye geçmişti. İşte detaylar...
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı her bölümüyle izleyenleri ekrana bağlıyor. Dizinin her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor, tartışılıyor.
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Özellikle son sezonda diziden ayrılan oyuncular gündem konusu oluyor. Zira dizide Heves karakterini canlandıran Şebnem Dönmez ile Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in ayrılığı tepki çekmişti.
Şimdilerde bu ikiliden bambaşka bir dizi haberi var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaan Taşaner, TRT'in yeni dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosuna dahil oldu.
Dizinin oyuncu kadrosuna Şebnem Dönmez de katılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ikilinin bu dizideki hikayesi merak konusu. Siz ikilinin 90'lı yıllarda geçen bir mafya dizisinde rol almasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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