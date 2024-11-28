Kızılcık Şerbeti'ne Döneceği İddia Edilen Müjde Uzman'ın Bi' Hayli Gergin Cevabı!
Kızılcık Şerbeti'ne Döneceği İddia Edilen Müjde Uzman'ın Bi' Hayli Gergin Cevabı!
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle çok sevilen Müjde Uzman, geçtiğimiz sezonun sonunda yorgun hissettiğine dair bazı açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamarlardan kısa süre sonra da diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Aşk Evlilik Boşanma dizisiyle yeni sezonda yeniden karşımıza çıkan Müjde Uzman, dizinin erken final yapmasıyla yine boşa çıkmıştı. Bu durumun ardından da Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'ne dönme ihtimalinin olup olmadığı sorusu gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, kendisinin diziye döneceğini iddia eden bir X kullanıcısına fazla fena çıktı!
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Kızılcık Şerbeti TV ekranlarının en yüksek reytinge sahip dizilerinden biri.
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Bu sezon da cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden Kızılcık Şerbeti, yeni oyuncuların diziden birer birer ayrılmasıyla gündemde.
Ancak diziyi bu kez gündeme getiren yeni sezon oyuncuları değil, geçtiğimiz sezonun sonunda diziden ayrılan Müjde Uzman oldu.
Dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, geçtiğimiz sezon yorgun hissettiğine dair bir açıklama yapmış ve bu açıklamadan sonra diziden ayrılmıştı.
Bu sezon Aşk Evlilik Boşanma ile yeniden karşımıza çıkan Müjde Uzman, dizinin erken final yapmasıyla tekrar boşa çıktı.
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Bu da ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti'ne yeniden dönme ihtimalini gündeme getirdi.
Ancak Müjde Uzman, bu konuda epey öfkelenmiş olacak ki iddialara son derece gergin bir cevap verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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