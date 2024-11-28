Usta Oyuncu Altan Gördüm'den Dizilerin Tarikat Sahneleri Yüzünden RTÜK Cezası Almasına Tepki!
Usta Oyuncu Altan Gördüm'den Dizilerin Tarikat Sahneleri Yüzünden RTÜK Cezası Almasına Tepki!
RTÜK'ün dünkü toplantısından dört diziye ceza kararının çıkması özellikle oyuncular tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şevket Çoruh, Gonca Vuslateri, Özge Özpirinçci gibi isimlerin ardından usta oyuncu Altan Gördüm de cezalara tepki gösterdi. Cezaların tarikat sahneleri sebebiyle alınmadığını düşünen Gördüm, cezaların bu sebeple verildiğini düşünmediğini söyledi. Magazin Burada mikrofonlarına konuşan sanatçı eleştiride bulundu.
Kaynak: Magazin Burada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK cezaları dünden beri ülke gündemini epey meşgul ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört diziye verilen ceza özellikle oyuncular tarafından büyük bir tepki çekmişti.
Başta Şevket Çoruh olmak üzere Gonca Vuslateri, Özge Özpirinçci gibi pek çok isim kararı eleştirdi.
Bir eleştiri de usta oyuncu Altan Gördüm'den geldi. Gördüm, kararla ilgili olarak Magazin Burada mikrofonlarına “Ben tarikatlardan dolayı yasaklandığını sanmıyorum. Adamların her şeyden haberi var. 3. sezonu oynayan bir diziye yeni mi yasak getiriyorlar? Ama bu sadece televizyonlarda değil, ülkede genel anlamda tarikatlara bir dokunulmazlık var.” dedi.
O röportajı buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın