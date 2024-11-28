Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu Kurduğu Bağı Anlattı: "Ben de Muhafazakarım!"

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 3. sezonuyla da ilgiyi korumayı başaran dizide en çok konuşulan isimlerden biri Pembe. Kimi zaman eleştirilip kimi zaman destek gören Pembe, Abdullah Bey'den az çekmedi biliyorsunuz. Dizide Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Karakteri ve kendiyle ilgili itiraflarda bulunan Taşçıoğlu, Pembe'yle kurduğu bağı anlattı.

Kaynak: Ahmet Mümtaz Taylan / Empati