Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu Kurduğu Bağı Anlattı: "Ben de Muhafazakarım!"
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu Kurduğu Bağı Anlattı: "Ben de Muhafazakarım!"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=MAO36...
Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 3. sezonuyla da ilgiyi korumayı başaran dizide en çok konuşulan isimlerden biri Pembe. Kimi zaman eleştirilip kimi zaman destek gören Pembe, Abdullah Bey'den az çekmedi biliyorsunuz. Dizide Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, yeni Apo Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Karakteri ve kendiyle ilgili itiraflarda bulunan Taşçıoğlu, Pembe'yle kurduğu bağı anlattı.
Kaynak: Ahmet Mümtaz Taylan / Empati
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İddiasını bu sezon da konuşturan Kızılcık Şerbeti, son zamanlarda diziye bu sezon katılan oyuncuların birer birer ayrılmasıyla gündemde.
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Ve tabii her zaman konuştuğumuz şeylerden biri de Doğa'nın çektiği çile... Asla yüzü gülmüyor bu kızın!
Bunun en büyük sebeplerinden biri de Pembe... Az beddua etmedi sonuçta Doğa'ya! Şimdilerde onun da gençliğine dair hikayeyi izlemeye başladık.
Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, hayatı ve hayat verdiği bu karakterle ilgili konuşmak üzere dizinin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu.
Ünlü oyuncu programda Pembe'yle ilgili şunları söyledi:
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"Pembe gibi geleneklerine bağlı biriyim, muhafazakarım. İyiyi muhafaza etmek anlamında, tutuculuktan bahsetmiyorum."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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