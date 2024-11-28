Müge Anlı'da Anne-Kız 10 Yıl Sonra Kavuştu: Dizi Senaryolarını Aratmayan Hikaye Herkesi Duygulandırdı!
Müge Anlı'da Anne-Kız 10 Yıl Sonra Kavuştu: Dizi Senaryolarını Aratmayan Hikaye Herkesi Duygulandırdı!
Müge Anlı'da izlediğimiz pek çok konu sadece dizi ve filmlerde yaşanabilirmiş gibi geliyor. Bugün de yine aynı hissettiren bir olay yaşandı. 10 yıldır görüşmeyen anne-kız Müge Anlı'da kavuştu. Anlı'nın 'dizi senaryolarını aratmıyor' dediği hikayede mutlu sona ulaşan aile stüdyodakileri duygulandırdı. Zor yıllar geçiren ailede Dilara adlı genç kız yurda verildiğini belirtti.
Konuya dair detaylar haberimizde...
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Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor.
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Programda bugün yine dizi sahnelerini aratmayan bir hikayeye yer verildi.
Müge Anlı'nın "çok acıklı" dediği olayda, Dilara adlı genç kız ve annesi 10 yıldır görüşmüyorlardı. Dilara'nın 13-14 yaşındayken yurda verildiğinin öğrenilmesiyle de hikayeleri oldukça hüzünlendirdi.
Kavuşma anlarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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