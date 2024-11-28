onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı'da Anne-Kız 10 Yıl Sonra Kavuştu: Dizi Senaryolarını Aratmayan Hikaye Herkesi Duygulandırdı!

Müge Anlı'da Anne-Kız 10 Yıl Sonra Kavuştu: Dizi Senaryolarını Aratmayan Hikaye Herkesi Duygulandırdı!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.11.2024 - 12:28

Müge Anlı'da izlediğimiz pek çok konu sadece dizi ve filmlerde yaşanabilirmiş gibi geliyor. Bugün de yine aynı hissettiren bir olay yaşandı. 10 yıldır görüşmeyen anne-kız Müge Anlı'da kavuştu. Anlı'nın 'dizi senaryolarını aratmıyor' dediği hikayede mutlu sona ulaşan aile stüdyodakileri duygulandırdı. Zor yıllar geçiren ailede Dilara adlı genç kız yurda verildiğini belirtti. 

Konuya dair detaylar haberimizde...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor.

Programda bugün yine dizi sahnelerini aratmayan bir hikayeye yer verildi.

Programda bugün yine dizi sahnelerini aratmayan bir hikayeye yer verildi.

Müge Anlı'nın "çok acıklı" dediği olayda, Dilara adlı genç kız ve annesi 10 yıldır görüşmüyorlardı. Dilara'nın 13-14 yaşındayken yurda verildiğinin öğrenilmesiyle de hikayeleri oldukça hüzünlendirdi.

Müge Anlı'nın "çok acıklı" dediği olayda, Dilara adlı genç kız ve annesi 10 yıldır görüşmüyorlardı. Dilara'nın 13-14 yaşındayken yurda verildiğinin öğrenilmesiyle de hikayeleri oldukça hüzünlendirdi.

Kavuşma anlarını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın