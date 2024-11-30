Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Diziden Ayrıldığı İddialarına Yanıt
Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Diziden Ayrıldığı İddialarına Yanıt
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. 3. sezonun en sevilen karakterlerinden Firaz, şirket hisselerini satarak yurt dışına kaçtı. Firaz'ın bu ani gidişi izleyiciyi üzerken Deniz Tural, beklenen haberi verdi. Tural, Firaz'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı.
KAYNAK: Deniz TURAL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü eski Şerbo bölümlerine göz kırparken en şaşırdığımız olaylardan biri Firaz'ın yurt dışına kaçması oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3. sezonda diziye dahil olup da sevilen tek karakter olan Firaz, Nursema'yla aşırı yakıştırılırken bir anda diziden ayrıldı.
Kızılcık Şerbeti seyircisi Firaz'ın hisselerini satıp yurt dışına kaçması karşısında karakteri canlandıran Batuhan Yüzgüleç'in diziden ayrıldığını düşünürken o iddialara Deniz Tural yanıt verdi.
Dizi yorumcusu Deniz Tural, Firaz karakterinin diziden ayrılmadığı müjdesini verdi.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın