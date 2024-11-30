onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Diziden Ayrıldığı İddialarına Yanıt

Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Diziden Ayrıldığı İddialarına Yanıt

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.11.2024 - 11:46

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. 3. sezonun en sevilen karakterlerinden Firaz, şirket hisselerini satarak yurt dışına kaçtı. Firaz'ın bu ani gidişi izleyiciyi üzerken Deniz Tural, beklenen haberi verdi. Tural, Firaz'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı.

KAYNAK: Deniz TURAL

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü eski Şerbo bölümlerine göz kırparken en şaşırdığımız olaylardan biri Firaz'ın yurt dışına kaçması oldu.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü eski Şerbo bölümlerine göz kırparken en şaşırdığımız olaylardan biri Firaz'ın yurt dışına kaçması oldu.

3. sezonda diziye dahil olup da sevilen tek karakter olan Firaz, Nursema'yla aşırı yakıştırılırken bir anda diziden ayrıldı.

3. sezonda diziye dahil olup da sevilen tek karakter olan Firaz, Nursema'yla aşırı yakıştırılırken bir anda diziden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti seyircisi Firaz'ın hisselerini satıp yurt dışına kaçması karşısında karakteri canlandıran Batuhan Yüzgüleç'in diziden ayrıldığını düşünürken o iddialara Deniz Tural yanıt verdi.

Kızılcık Şerbeti seyircisi Firaz'ın hisselerini satıp yurt dışına kaçması karşısında karakteri canlandıran Batuhan Yüzgüleç'in diziden ayrıldığını düşünürken o iddialara Deniz Tural yanıt verdi.

Dizi yorumcusu Deniz Tural, Firaz karakterinin diziden ayrılmadığı müjdesini verdi.

Dizi yorumcusu Deniz Tural, Firaz karakterinin diziden ayrılmadığı müjdesini verdi.

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın