Arka Sokaklar Yenidoğan Çetesi Olayını İşledi, Seyirci Gözyaşlarını Tutamadı
Arka Sokaklar Yenidoğan Çetesi Olayını İşledi, Seyirci Gözyaşlarını Tutamadı
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, son dönemde toplumsal olayları ele alan konular işliyor. Tüm Türkiye'yi sarsan Yenidoğan çetesi olayını da işleyen Arka Sokaklar, son bölümüyle seyirciyi gözyaşlarına boğdu. Mesut ve Selin'in bebeğini kaybettiği bölümde sorumlular tutuklansa da ikilinin yaşadığı acı ve üzüntüyü iliklerimize kadar hissettik. O anlar sosyal medyada gündem olurken izleyici yorum yapmaktan kendini alıkoyamadı.
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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, son bölümünde tüm Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi olayını ele aldı.
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Bebekleri Ayşecan'ın doğumu için hastaneye giden Mesut ve Selin'in yenidoğan çetesi nedeniyle bebeklerini kaybettiği anlar seyirciyi hüzne boğarken bu olayı en ince ayrıntısına kadar işlenmesi gözlerden kaçmadı.
Olayı araştıran savcıdan çetenin liderine kadar tüm karakterler incelikle ele alınırken Mesut ve Selin'in kayıp haberini öğrendikleri an yıkılmaları bu olayı onlarca ailenin yaşadığı gerçeğini akıllara getirdi.
İşte olay olan bölümden bir kesit:
Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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