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Yıllar Sonra Geri Dönen O Ses Türkiye'nin Jürisi Belli Oldu!

Yıllar Sonra Geri Dönen O Ses Türkiye'nin Jürisi Belli Oldu!

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2024 - 23:59

2011-2022 yılları arasında yayınlanan O Ses Türkiye, 2025 yılıyla beraber ekranlara geri dönecek. Jürisinde değişikliklerin yapılacağı popüler yarışma programından ilk haber geldi. Ekol TV'nin haberine göre O Ses Türkiye'nin yeni jürisi belli oldu. Jüride bir isim ise herkesi şaşırttı. İşte O Ses'in yeni jürisi...

KAYNAK: Ekol TV

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/o-ses-turki...
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Türkiye'nin en sevilen şarkı yarışmalarından O Ses Türkiye, 3 yıllık hasretin ardından ekranlara geri dönüyor.

Türkiye'nin en sevilen şarkı yarışmalarından O Ses Türkiye, 3 yıllık hasretin ardından ekranlara geri dönüyor.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programının yeni jüri üyeleri merak edilirken Ekol TV, O Ses Türkiye jürisini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programının yeni jüri üyeleri merak edilirken Ekol TV, O Ses Türkiye jürisini açıkladı.

Ekol TV'ye göre Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk, jüri koltuklarına geri dönerken jürilerden biri sürpriz bir isim olacak.

Ekol TV'ye göre Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk, jüri koltuklarına geri dönerken jürilerden biri sürpriz bir isim olacak.

O isim ise şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl oldu.

O isim ise şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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mb

Oooo 💩 gibi olmuş

galiba öyle

Ay yeter hep aynı şeyler .

İzzet Erğun

Millete sövecek malzeme çıkar işte..