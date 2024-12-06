6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü'nü Gönlünce Kutlayan Kişiler
6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü'nü Gönlünce Kutlayan Kişiler
Eskiden bu kadar fazla önemli gün ve haftalar yoktu. Sosyal medyayla yeni günler ortaya çıktı. Artık önemsiz gün yok diyebiliriz. Bunlardan biri de 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü. Aslında birbirine hata yapan insanların karşılıklı şans vermesi güzeldir. Özür dilemek de affetmek kadar büyük bir erdemdir ama timeline'ın mizahşörleri olayı kendi lehlerine çevirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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