Gençlerin Hayallerini Süsleyen 1+1'de Yalnız Yaşamanın Gerçek Yüzünü Yaşayanlar Anlattı
Gençlerin Hayallerini Süsleyen 1+1'de Yalnız Yaşamanın Gerçek Yüzünü Yaşayanlar Anlattı
Sosyal medya postlarına baktığımızda 1+1 hayali olan gençlere sık rastlıyoruz. Bunun pek çok nedeni var. Aile evinde, öğrenci evinde veya yurtlarda yaşayan pek çok kişi kişisel alan bulamadıklarından, özgürlüklerinin kısıtlı olduklarından şikayetçi. Bunun için de yükselen minimalizm akımının da etkisiyle bu kutu gibi daireler epey revaçta. Hatta bazılarının hayali olmuş durumda. Peki yaşayanların aktardıklarına göre 1+1'in veya stüdyo dairelerin dezavantajları veya insana kattığı kötü alışkanlıklar neler?
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Kutu gibi olması, düşük maliyetleri ve kullanım kolaylığıyla 1+1'ler son yılların trendi. O yüzden pek çok kişi bu tip evlerin hayalini kuruyor.
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Hatta her gün bu temada pek çok paylaşıma rastlıyoruz.
Ancak gelin bir de yaşayana sorun...
Tabii Pinterest sayfalarındaki stüdyo dairelerle ülke realitesi arasında maddi olarak farklar var.
Bir de üşengeçseniz sorun büyük!
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Bir de bu dairelerin görünmeyen yüzü...
Tüm sorumluluk tek kişide.
İşin psikolojik boyutu da var.
Daha da beteri!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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