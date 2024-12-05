Gençlerin Hayallerini Süsleyen 1+1'de Yalnız Yaşamanın Gerçek Yüzünü Yaşayanlar Anlattı

Sosyal medya postlarına baktığımızda 1+1 hayali olan gençlere sık rastlıyoruz. Bunun pek çok nedeni var. Aile evinde, öğrenci evinde veya yurtlarda yaşayan pek çok kişi kişisel alan bulamadıklarından, özgürlüklerinin kısıtlı olduklarından şikayetçi. Bunun için de yükselen minimalizm akımının da etkisiyle bu kutu gibi daireler epey revaçta. Hatta bazılarının hayali olmuş durumda. Peki yaşayanların aktardıklarına göre 1+1'in veya stüdyo dairelerin dezavantajları veya insana kattığı kötü alışkanlıklar neler?