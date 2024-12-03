Huzurlu Ortam Başlığıyla Sobalı Ev Övülen Paylaşıma Gelen Tepkiler

Malumunuz havalar soğudu... Isınma meselesi de önemli. Herkes imkanları dahilinde yuvasını ideal sıcaklıkta tutmaya çalışıyor. Tabii bu kış paylaşımlarının olmazsa olmazı da daha çok nostalji amaçlı soba övülen görseller... Ancak yaşayan bilir sobanın pek çok dezavantajı var. O esnada Twitter'da sobalı ev övüldü ve çeken bilir düsturuyla oldukça sert tepkiler geldi.