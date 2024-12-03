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Huzurlu Ortam Başlığıyla Sobalı Ev Övülen Paylaşıma Gelen Tepkiler

Huzurlu Ortam Başlığıyla Sobalı Ev Övülen Paylaşıma Gelen Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.12.2024 - 18:13

Malumunuz havalar soğudu... Isınma meselesi de önemli. Herkes imkanları dahilinde yuvasını ideal sıcaklıkta tutmaya çalışıyor. Tabii bu kış paylaşımlarının olmazsa olmazı da daha çok nostalji amaçlı soba övülen görseller... Ancak yaşayan bilir sobanın pek çok dezavantajı var. O esnada Twitter'da sobalı ev övüldü ve çeken bilir düsturuyla oldukça sert tepkiler geldi.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;
twitter.com

Bazı tepkiler daha sertti.

Bazı tepkiler daha sertti.
twitter.com

Bizzat orada bulunanlar konuştu.

Bizzat orada bulunanlar konuştu.
twitter.com

Kime göre huzur diye soruldu.

Kime göre huzur diye soruldu.
twitter.com

Yaşayanlara soralım.

Yaşayanlara soralım.
twitter.com
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twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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