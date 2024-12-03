Huzurlu Ortam Başlığıyla Sobalı Ev Övülen Paylaşıma Gelen Tepkiler
Huzurlu Ortam Başlığıyla Sobalı Ev Övülen Paylaşıma Gelen Tepkiler
Malumunuz havalar soğudu... Isınma meselesi de önemli. Herkes imkanları dahilinde yuvasını ideal sıcaklıkta tutmaya çalışıyor. Tabii bu kış paylaşımlarının olmazsa olmazı da daha çok nostalji amaçlı soba övülen görseller... Ancak yaşayan bilir sobanın pek çok dezavantajı var. O esnada Twitter'da sobalı ev övüldü ve çeken bilir düsturuyla oldukça sert tepkiler geldi.
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Paylaşım şöyle;
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Bazı tepkiler daha sertti.
Bizzat orada bulunanlar konuştu.
Kime göre huzur diye soruldu.
Yaşayanlara soralım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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