Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Sosyal medyada aynı kalıpta çok fazla şaka dönüyor ama bir şaka tipi var ki sanat eserleri gibi taklit edilemiyor. Bazen yüzümüzü ekşitse de kullanılan zeka ve dil yetenekleriyle pek çok kelime şakası günümüzü güzelleştirebiliyor. İşte başta soğuk şaka gibi görünse de ummadığımız bir anda çıkıp gelen şakalar.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Ayran ırkı...
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Tekrar görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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