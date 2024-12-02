İdeal Evlilik Teklifinin Nasıl Olması Gerektiğini Paylaşarak Güldüren Kişiler
İdeal Evlilik Teklifinin Nasıl Olması Gerektiğini Paylaşarak Güldüren Kişiler
Bazen baş başa bir ortamda, bazen kalabalıklar içinde... Kimi zaman yaratıcı bir fikirle kimi zaman şık ve sade... Evlilik bir insanın hayatında ne kadar önemliyse, o yolu döşeyen ilk taş da evlilik için yapılan teklif. Tabii seçenekler ve üstte sıraladığımız kombinasyonlar çeşitli olduğu için 'ideal evlilik teklifi' de cevabı olmayan bir tartışmaya evriliyor. Twitter'da da bu soru soruldu ama genelde goygoycular yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sorumuzu görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi de yanıtlara bakalım...
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın