İdeal Evlilik Teklifinin Nasıl Olması Gerektiğini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Bazen baş başa bir ortamda, bazen kalabalıklar içinde... Kimi zaman yaratıcı bir fikirle kimi zaman şık ve sade... Evlilik bir insanın hayatında ne kadar önemliyse, o yolu döşeyen ilk taş da evlilik için yapılan teklif. Tabii seçenekler ve üstte sıraladığımız kombinasyonlar çeşitli olduğu için 'ideal evlilik teklifi' de cevabı olmayan bir tartışmaya evriliyor. Twitter'da da bu soru soruldu ama genelde goygoycular yanıtladı.