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Goygoy
İdeal Evlilik Teklifinin Nasıl Olması Gerektiğini Paylaşarak Güldüren Kişiler

İdeal Evlilik Teklifinin Nasıl Olması Gerektiğini Paylaşarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.12.2024 - 15:48

Bazen baş başa bir ortamda, bazen kalabalıklar içinde... Kimi zaman yaratıcı bir fikirle kimi zaman şık ve sade... Evlilik bir insanın hayatında ne kadar önemliyse, o yolu döşeyen ilk taş da evlilik için yapılan teklif. Tabii seçenekler ve üstte sıraladığımız kombinasyonlar çeşitli olduğu için 'ideal evlilik teklifi' de cevabı olmayan bir tartışmaya evriliyor. Twitter'da da bu soru soruldu ama genelde goygoycular yanıtladı.

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Sorumuzu görelim...

Sorumuzu görelim...
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Şimdi de yanıtlara bakalım...

Şimdi de yanıtlara bakalım...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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