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Askerde Yaptıkları En Garip İşleri Paylaşarak Güldüren Kişiler

Askerde Yaptıkları En Garip İşleri Paylaşarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.12.2024 - 11:17

'Askerlikte mantık yoktur' dense de belirli bir mantık vardır ama bu mantık sivil hayattaki işleyişten farklıdır. O yüzden askerlik erkekler için hiç bitmeyen ve süreki anılar biriken bir dönemdir. Tabii bu anıların içinde de angarya olarak tabir edilen işler, görevler, cezalar da var. Twitter'da da bu soruldu ve haliyle garip yanıtlar geldi.

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Soruya bakalım...

Soruya bakalım...
twitter.com

Mantıksız mı geldi?

Mantıksız mı geldi?
twitter.com

Daha fazlası var.

Daha fazlası var.
twitter.com

Yanıtlara bakalım.

Yanıtlara bakalım.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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