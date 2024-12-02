Askerde Yaptıkları En Garip İşleri Paylaşarak Güldüren Kişiler

'Askerlikte mantık yoktur' dense de belirli bir mantık vardır ama bu mantık sivil hayattaki işleyişten farklıdır. O yüzden askerlik erkekler için hiç bitmeyen ve süreki anılar biriken bir dönemdir. Tabii bu anıların içinde de angarya olarak tabir edilen işler, görevler, cezalar da var. Twitter'da da bu soruldu ve haliyle garip yanıtlar geldi.