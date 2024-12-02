Askerde Yaptıkları En Garip İşleri Paylaşarak Güldüren Kişiler
Askerde Yaptıkları En Garip İşleri Paylaşarak Güldüren Kişiler
'Askerlikte mantık yoktur' dense de belirli bir mantık vardır ama bu mantık sivil hayattaki işleyişten farklıdır. O yüzden askerlik erkekler için hiç bitmeyen ve süreki anılar biriken bir dönemdir. Tabii bu anıların içinde de angarya olarak tabir edilen işler, görevler, cezalar da var. Twitter'da da bu soruldu ve haliyle garip yanıtlar geldi.
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Soruya bakalım...
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Mantıksız mı geldi?
Daha fazlası var.
Yanıtlara bakalım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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