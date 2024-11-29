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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.11.2024 - 16:30

Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. Spotify karneleri ve Twitter bilgi testlerinin domine ettiği memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Marka algısı diyelim.

Marka algısı diyelim.
twitter.com

Talihsizlik...

Talihsizlik...
twitter.com

Ya öylelerse?

Ya öylelerse?
twitter.com

Şaka mı?

Şaka mı?
twitter.com
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Sıradaki!

Sıradaki!
twitter.com

Tezgah lan bu!

Tezgah lan bu!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Amin!

Amin!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Haklı!

Haklı!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Derdiniz ne?

Derdiniz ne?
twitter.com

Cidden ya!

Cidden ya!
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere 👋

Haftaya görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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