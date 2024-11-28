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Oyuncu Çekyatından Yanlış Anlaşılan Ürünlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oyuncu Çekyatından Yanlış Anlaşılan Ürünlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.11.2024 - 18:21

Elon Musk'ın X olarak değiştirdiği Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Çok kurcalamayın.

Çok kurcalamayın.
twitter.com

O da sınıfsal.

O da sınıfsal.
twitter.com

Uğur götürmüş.

Uğur götürmüş.
twitter.com

Moderniteyi reddet!

Moderniteyi reddet!
twitter.com
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TÜİK misin acaba?

TÜİK misin acaba?
twitter.com

Anne köftesi gibi bir şey sanmış.

Anne köftesi gibi bir şey sanmış.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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