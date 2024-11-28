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"Türk Kızları Gitsin Bunlar Gelsin" Diye Paylaşılan Kadından Kapak Gibi Yanıt

"Türk Kızları Gitsin Bunlar Gelsin" Diye Paylaşılan Kadından Kapak Gibi Yanıt

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.11.2024 - 14:52

Özellikle Twitter'a mavi tik özelliğinin gelmesi ve bunun bir gelir kapısına dönüşmesi provokatif paylaşımların artmasına neden oldu. Paylaşımınız ne kadar tartışılırsa o kadar etkileşim alıyorsunuz. Tabii politik iklimin malum olduğu ülkemizde en önemli etkileşim kaynaklarından biri de kadın erkek ilişkileri. Bir Twitter kullanıcısı da popüler bir etkileşim yöntemi olan 'Türk kızlarına karşı yabancı kızlar' argümanını kullandı ama kullanacağına pişman oldu.

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Paylaşım şu şekilde.

Paylaşım şu şekilde.

Tabii bildik tartışmalar yaşandı.

Tabii bildik tartışmalar yaşandı.

Bilindik yanıtlar gördük.

Bilindik yanıtlar gördük.

Başka tespitler de geldi.

Başka tespitler de geldi.

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Ta ki paylaşımdaki kişi ortaya çıkana kadar...

Ta ki paylaşımdaki kişi ortaya çıkana kadar...

Gerisi elbette goygoy...

Gerisi elbette goygoy...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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