"Türk Kızları Gitsin Bunlar Gelsin" Diye Paylaşılan Kadından Kapak Gibi Yanıt

Özellikle Twitter'a mavi tik özelliğinin gelmesi ve bunun bir gelir kapısına dönüşmesi provokatif paylaşımların artmasına neden oldu. Paylaşımınız ne kadar tartışılırsa o kadar etkileşim alıyorsunuz. Tabii politik iklimin malum olduğu ülkemizde en önemli etkileşim kaynaklarından biri de kadın erkek ilişkileri. Bir Twitter kullanıcısı da popüler bir etkileşim yöntemi olan 'Türk kızlarına karşı yabancı kızlar' argümanını kullandı ama kullanacağına pişman oldu.