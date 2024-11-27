Narsist Kişilerin Manipülasyon Yaparken Kullandıkları Yöntemler

7. Başkalarını Güldürme Aracı: Hedef kişiyi küçük düşürüp grubu güldürerek kontrol sağlamaya çalışırlar.

8. Özeleştiri Gibi Görünen Şakalar: Kendi kusurlarını abartarak “Bak ne kadar alçakgönüllüyüm” imajı yaratırken aslında başkalarını da bu kusurları hatırlatmaya iterler.

9. Karşılaştırmalı Şakalar: “Sen de şunun kadar zeki olsaydın” gibi ifadelerle rekabet ortamı yaratırlar

10. Saldırgan Mizah: Şakayı öfke veya düşmanlık göstermek için kullanırlar