Narsist Kişilerin Manipülasyon Yaparken Kullandıkları Yöntemler
Narsist Kişilerin Manipülasyon Yaparken Kullandıkları Yöntemler
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1. Alaycı Şakalar: Başkalarının görünüşü, yetenekleri veya kişisel özellikleriyle dalga geçerek özgüveni zedelerler.
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6. Kurbanı Suçlama: Şaka konusunda kırıldığını belirten kişiyi “Aşırı alıngansın” diyerek suçlarlar.
11. Küçük Görme: Bir kişinin başarılarını küçümseyen şakalar yaparak değerini düşürmeye çalışırlar
16. Bağlamı Bozma: Birinin söylediklerini şaka yoluyla çarpıtarak yanlış anlamalar yaratırlar.
21. Grup Dinamiklerini Kontrol Etme: Bir gruptaki diğer insanları güldürerek, hedef kişiyi yalnızlaştırırlar.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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