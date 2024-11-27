onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Narsist Kişilerin Manipülasyon Yaparken Kullandıkları Yöntemler

Narsist Kişilerin Manipülasyon Yaparken Kullandıkları Yöntemler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2024 - 17:29

Narsist kişiler espriler veya şakalar yoluyla pek çok şey söyleyebilir. Aslında şaka yollu görünen pek çok davranış ve söz yaptıkları manipülasyon genellikle ince, zararlı ve fark edilmesi zor olabilir. İşte narsistlerin bu tür manipülasyonları gerçekleştirdiği 25 tipik yöntem.

Kaynak: Burak Öge

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Alaycı Şakalar: Başkalarının görünüşü, yetenekleri veya kişisel özellikleriyle dalga geçerek özgüveni zedelerler.

1. Alaycı Şakalar: Başkalarının görünüşü, yetenekleri veya kişisel özellikleriyle dalga geçerek özgüveni zedelerler.

2. İğneleyici Espriler: Masum gibi görünen ama aslında küçümseyici olan şakalar yaparlar.

3. Hedefi Belirsiz Şakalar: Grubun içinde birine yönelik üstü kapalı bir espri yaparak, kimin hedef alındığını anlamayı zorlaştırırlar.

4. Aşırı Abartma: Bir durumu ya da kişiyi alaycı şekilde abartarak karşısındakini utandırırlar.

5. “Şaka Yapıyordum” Savunması: Sert veya aşağılayıcı bir söz söyledikten sonra “Ama bu sadece bir şakaydı!” diyerek sorumluluktan kaçarlar.

6. Kurbanı Suçlama: Şaka konusunda kırıldığını belirten kişiyi “Aşırı alıngansın” diyerek suçlarlar.

6. Kurbanı Suçlama: Şaka konusunda kırıldığını belirten kişiyi “Aşırı alıngansın” diyerek suçlarlar.

7. Başkalarını Güldürme Aracı: Hedef kişiyi küçük düşürüp grubu güldürerek kontrol sağlamaya çalışırlar.

8. Özeleştiri Gibi Görünen Şakalar: Kendi kusurlarını abartarak “Bak ne kadar alçakgönüllüyüm” imajı yaratırken aslında başkalarını da bu kusurları hatırlatmaya iterler.

9. Karşılaştırmalı Şakalar: “Sen de şunun kadar zeki olsaydın” gibi ifadelerle rekabet ortamı yaratırlar

10. Saldırgan Mizah: Şakayı öfke veya düşmanlık göstermek için kullanırlar

11. Küçük Görme: Bir kişinin başarılarını küçümseyen şakalar yaparak değerini düşürmeye çalışırlar

11. Küçük Görme: Bir kişinin başarılarını küçümseyen şakalar yaparak değerini düşürmeye çalışırlar

12. Konuyu Saptırma: Ciddi bir konuyu tartışırken espri yaparak dikkati başka yöne çekerler.

13. Geçmiş Hataları Hatırlatma: Eski olayları şaka yoluyla tekrar gündeme getirerek suçluluk hissettirme çabası.

14. İroni ve Çelişki Kullanma: Söyledikleriyle yaptıkları arasında bir ironi yaratarak kafa karışıklığı yaratırlar.

15. Şaka Yoluyla Emir Verme: “Bir gün bana bir kahve yaparsın artık!” gibi masum görünen ifadelerle kontrol elde ederler.

16. Bağlamı Bozma: Birinin söylediklerini şaka yoluyla çarpıtarak yanlış anlamalar yaratırlar.

16. Bağlamı Bozma: Birinin söylediklerini şaka yoluyla çarpıtarak yanlış anlamalar yaratırlar.

17. Gizli Tehditler: “Sen böyle devam edersen başına ne geleceğini görürsün” gibi örtük tehditler içeren sözleri espri kılıfında sunarlar.

18. Zayıf Noktaları Hedef Alma: Karşısındaki kişinin hassasiyetlerini bilir ve şakalarını bu noktalar üzerine yoğunlaştırırlar.

19. Üstünlük Kurma: Mizah yoluyla kendilerini daha üstün, diğerlerini daha yetersiz göstermeye çalışırlar.

20. Reddedici Mizah: Şakalarını kullanarak kişiyi dışlayıcı veya yalnız hissettirme amacı güderler.

21. Grup Dinamiklerini Kontrol Etme: Bir gruptaki diğer insanları güldürerek, hedef kişiyi yalnızlaştırırlar.

21. Grup Dinamiklerini Kontrol Etme: Bir gruptaki diğer insanları güldürerek, hedef kişiyi yalnızlaştırırlar.

22. Sınırları Test Etme: Şakalarıyla karşısındakinin sınırlarını zorlar, tepkilerini ölçerler.

23. Yarışma Yaratma: Kendi zekalarını veya mizah yeteneklerini göstermek için alaycı şakalar yaparak bir “rekabet” hissi yaratırlar.

24. Empatiyi Engelleme: Şaka yaparak birinin duygusal ihtiyacını ciddiye almadıklarını gösterirler.

25. Şakayı Ciddi Hale Getirme: “Şaka yaptım” diyerek başladıkları manipülasyonu gerektiğinde ciddi bir suçlama olarak kullanırlar.

İlginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Detaylar burada 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın