İneğin Doğum Sonrası İlk Sütünün Yenmesi Tepkilere Neden Oldu
İneğin Doğum Sonrası İlk Sütünün Yenmesi Tepkilere Neden Oldu
Türkiye timeline'ının en iyi özelliklerinden biri de bir polemik için ülke gündemine ihtiyaç duyulmaması. Bazen ummayacağınız bir şey milyonların ilgisini çekebiliyor. Yeni konumuz da ağuz veya ağız da denen tıbbi ismi kolostrum olan bir besin maddesi. Bu besin ineğin doğumundan sonraki ilk sütü oluyor ve yavrunun bağışıklığı için büyük önem arz ediyor. Ancak bu önemli besin maddesini yiyen insanlar da var. O insanlardan biri de geçtiğimiz gün tepkileri topladı.
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Paylaşıma bakalım.
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Açıklama da geldi.
Tepki de
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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