İneğin Doğum Sonrası İlk Sütünün Yenmesi Tepkilere Neden Oldu

Türkiye timeline'ının en iyi özelliklerinden biri de bir polemik için ülke gündemine ihtiyaç duyulmaması. Bazen ummayacağınız bir şey milyonların ilgisini çekebiliyor. Yeni konumuz da ağuz veya ağız da denen tıbbi ismi kolostrum olan bir besin maddesi. Bu besin ineğin doğumundan sonraki ilk sütü oluyor ve yavrunun bağışıklığı için büyük önem arz ediyor. Ancak bu önemli besin maddesini yiyen insanlar da var. O insanlardan biri de geçtiğimiz gün tepkileri topladı.