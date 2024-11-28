Ex'lerinin Yaptıklarına Rağmen Ayrılmayan Kişiler Sinirlerinizi Zıplatacak

Aşkın gözünün kör olduğu veya gönlün nereye konup konmadığı hakkında pek çok deyiş var. İnsanın sevince bir şeylere katlanabilmesi teması sadece günlük hayatımızda değil; filmlerde, dizilerde de karşımıza çıkıyor. Twitter'da da 'exim şunu yaptı ama yine de ayrılmadım' akımı vardı. Kullanıcılar eski sevgililerinin neler yaptıklarını ve nelere rağmen ayrılmadıklarını anlattı.