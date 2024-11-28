Ex'lerinin Yaptıklarına Rağmen Ayrılmayan Kişiler Sinirlerinizi Zıplatacak
Ex'lerinin Yaptıklarına Rağmen Ayrılmayan Kişiler Sinirlerinizi Zıplatacak
Aşkın gözünün kör olduğu veya gönlün nereye konup konmadığı hakkında pek çok deyiş var. İnsanın sevince bir şeylere katlanabilmesi teması sadece günlük hayatımızda değil; filmlerde, dizilerde de karşımıza çıkıyor. Twitter'da da 'exim şunu yaptı ama yine de ayrılmadım' akımı vardı. Kullanıcılar eski sevgililerinin neler yaptıklarını ve nelere rağmen ayrılmadıklarını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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