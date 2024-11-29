"Erkekler Nasıl Giyinmeli" Sorusuna Gelen Yanıtlar

Nasıl giyindiğimiz, ne giydiğimiz önemli ve bu dünyada da dev bir sektör. Sürekli değişen moda anlayışına, trendlere karşı erkekler de hassasiyet gösteriyor. Kombinler, tarzlar havalarda uçuşuyor. Twitter'da bir kullanıcı da erkeklerin nasıl giyinmeleri gerektiğiyle ilgili sordu. Goygoyu bol yanıtlar geldi.