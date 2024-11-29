"Erkekler Nasıl Giyinmeli" Sorusuna Gelen Yanıtlar
"Erkekler Nasıl Giyinmeli" Sorusuna Gelen Yanıtlar
Nasıl giyindiğimiz, ne giydiğimiz önemli ve bu dünyada da dev bir sektör. Sürekli değişen moda anlayışına, trendlere karşı erkekler de hassasiyet gösteriyor. Kombinler, tarzlar havalarda uçuşuyor. Twitter'da bir kullanıcı da erkeklerin nasıl giyinmeleri gerektiğiyle ilgili sordu. Goygoyu bol yanıtlar geldi.
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Soruyu görelim...
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Yanıtlara bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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