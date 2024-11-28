Otobüslerdeki Geniş Koltukla İlgili Yaşadıkları Kafa Karışıklığıyla Güldüren Kişiler

Toplu taşıma araçlarında uzun süreler geçiriyorsanız detaylara takılmak için çok fazla zamanınız oluyor. Diğer yolculara, hat isimlerine, aracın özelliklerine kadar pek çok şey kafaları kurcalayabiliyor. Bu detaylardan biri de hamileler veya çocuklu yolcular için dizayn edilen geniş koltuklar. Bu koltuklar hakkında söyleyeceği olanlar var.