Otobüslerdeki Geniş Koltukla İlgili Yaşadıkları Kafa Karışıklığıyla Güldüren Kişiler
Otobüslerdeki Geniş Koltukla İlgili Yaşadıkları Kafa Karışıklığıyla Güldüren Kişiler
Toplu taşıma araçlarında uzun süreler geçiriyorsanız detaylara takılmak için çok fazla zamanınız oluyor. Diğer yolculara, hat isimlerine, aracın özelliklerine kadar pek çok şey kafaları kurcalayabiliyor. Bu detaylardan biri de hamileler veya çocuklu yolcular için dizayn edilen geniş koltuklar. Bu koltuklar hakkında söyleyeceği olanlar var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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