Balkanlar'ın da En Az Bizim Kadar Absürt Olduğunu Gösteren Komik Kareler

Gerek coğrafi yakınlık, gerek tarihsel gelişmeler olsun Balkan kültürü, bize en yakın kültürlerden. Tabii pek çok geleneği ortak olan, tarihsel ilişkilerimiz olan bu topraklarda da 'anca bizde olur diyeceğimiz' bazı alışkanlıklar ve komiklikler var. Bu da Balkan mizahına daha fazla gülmemize neden oluyor. Bakalım ortak yönlerimiz neler?

Kaynak: Balkan Memes