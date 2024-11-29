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Balkanlar'ın da En Az Bizim Kadar Absürt Olduğunu Gösteren Komik Kareler

Balkanlar'ın da En Az Bizim Kadar Absürt Olduğunu Gösteren Komik Kareler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.11.2024 - 17:07

Gerek coğrafi yakınlık, gerek tarihsel gelişmeler olsun Balkan kültürü, bize en yakın kültürlerden. Tabii pek çok geleneği ortak olan, tarihsel ilişkilerimiz olan bu topraklarda da 'anca bizde olur diyeceğimiz' bazı alışkanlıklar ve komiklikler var. Bu da Balkan mizahına daha fazla gülmemize neden oluyor. Bakalım ortak yönlerimiz neler? 

Kaynak: Balkan Memes

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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