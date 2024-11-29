Balkanlar'ın da En Az Bizim Kadar Absürt Olduğunu Gösteren Komik Kareler
Balkanlar'ın da En Az Bizim Kadar Absürt Olduğunu Gösteren Komik Kareler
Gerek coğrafi yakınlık, gerek tarihsel gelişmeler olsun Balkan kültürü, bize en yakın kültürlerden. Tabii pek çok geleneği ortak olan, tarihsel ilişkilerimiz olan bu topraklarda da 'anca bizde olur diyeceğimiz' bazı alışkanlıklar ve komiklikler var. Bu da Balkan mizahına daha fazla gülmemize neden oluyor. Bakalım ortak yönlerimiz neler?
Kaynak: Balkan Memes
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Ortalama Balkan çifti
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"Balkanlarda Kara Cuma"
Tuvaletten sonra ellerin yıkanması
Batıda ve Arnavutluk'ta sarhoşken ve ayık araç kullanma
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"Sabah 7-8 arası en fazla 2 ziyaretçi"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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