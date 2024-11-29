onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Spotify 2024 Özetini Karne Heyecanıyla Bekleyen Twitter Kullanıcıları

Spotify 2024 Özetini Karne Heyecanıyla Bekleyen Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.11.2024 - 14:24

Spotify dünyanın en popüler müzik uygulaması. Geniş arşivinin yanında aynı zamanda bir sosyal mecra. Hatta uygulamanın geleneksel bir yıl sonu özeti var. İsmi de Spotify Wrapped. Yılın özetinin paylaşıldığı bu etkinlik her sene sonunda heyecanla bekleniyor. Bu yıl Aralık ayının başında paylaşılacak olan özetler için goygoycuları da bir heyecan sardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bakalım kim ne demiş...

Bakalım kim ne demiş...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın