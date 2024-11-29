Spotify 2024 Özetini Karne Heyecanıyla Bekleyen Twitter Kullanıcıları

Spotify dünyanın en popüler müzik uygulaması. Geniş arşivinin yanında aynı zamanda bir sosyal mecra. Hatta uygulamanın geleneksel bir yıl sonu özeti var. İsmi de Spotify Wrapped. Yılın özetinin paylaşıldığı bu etkinlik her sene sonunda heyecanla bekleniyor. Bu yıl Aralık ayının başında paylaşılacak olan özetler için goygoycuları da bir heyecan sardı.