Spotify 2024 Özetini Karne Heyecanıyla Bekleyen Twitter Kullanıcıları
Spotify 2024 Özetini Karne Heyecanıyla Bekleyen Twitter Kullanıcıları
Spotify dünyanın en popüler müzik uygulaması. Geniş arşivinin yanında aynı zamanda bir sosyal mecra. Hatta uygulamanın geleneksel bir yıl sonu özeti var. İsmi de Spotify Wrapped. Yılın özetinin paylaşıldığı bu etkinlik her sene sonunda heyecanla bekleniyor. Bu yıl Aralık ayının başında paylaşılacak olan özetler için goygoycuları da bir heyecan sardı.
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Bakalım kim ne demiş...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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