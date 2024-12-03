İsveç'te Okullarda Dağıtılan Ücretsiz Açık Büfe Yemek Uzaklara Daldırdı

İnsanlar arasında nasıl uçuk gelir adaletsizliği ve eşitsizlik varsa bu durum ülkelerde de mevcut. Ancak her hizmet sadece ülkenin kaynakları değil kaynakların nerelere kullanıldığıyla da ilintili. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden İsveç'te okullarda ücretsiz yemek uygulaması var. Ancak görüntü ve çeşit olarak açık büfe restoranları aratmayan yemekhanelerde farklı menüler de mevcut. Yemekhane videosu da ülkemizde dolaşıma girdi ve haliyle kendimizi Türkiye İsveç kıyası yaparken bulduk.