İsveç'te Okullarda Dağıtılan Ücretsiz Açık Büfe Yemek Uzaklara Daldırdı
İsveç'te Okullarda Dağıtılan Ücretsiz Açık Büfe Yemek Uzaklara Daldırdı
İnsanlar arasında nasıl uçuk gelir adaletsizliği ve eşitsizlik varsa bu durum ülkelerde de mevcut. Ancak her hizmet sadece ülkenin kaynakları değil kaynakların nerelere kullanıldığıyla da ilintili. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden İsveç'te okullarda ücretsiz yemek uygulaması var. Ancak görüntü ve çeşit olarak açık büfe restoranları aratmayan yemekhanelerde farklı menüler de mevcut. Yemekhane videosu da ülkemizde dolaşıma girdi ve haliyle kendimizi Türkiye İsveç kıyası yaparken bulduk.
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Çocukların önemli bir kısmının okula aç gittiği, beslenme çantalarının yetersiz olduğu bilinen bir gerçek.
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Çocuk yoksulluğu olsun, gıdaya erişim olsun karnemizin bu konuda çok kötü olduğunu gösteren veriler mevcut. Ancak verilerle uğraşmak istemeyenler belli bölgelerde öğretmenlik yapanlarda bile benzer hikayeleri duyabilir.
Ancak aynı dünyada yaşasak da paralel evren diye adlandırabileceğimiz yerler de mevcut. O da İsveç...
Sarah Sukniç'in paylaştığı video pek çok yanıtı da beraberinde getirdi.
Sadece kahvaltıyla kalmadığını söyleyen de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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