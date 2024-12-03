İstanbul'un En Çok Suç İşlenen İlçesi Hangisi?
İstanbul'un En Çok Suç İşlenen İlçesi Hangisi?
İstanbul sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli kentlerinden. Tabii bu önem nüfusu da beraberinde getiriyor. Hatta bir şehir olarak Avrupa'daki pek çok ülkeden kalabalık olduğunu da bilmeyen yoktur. Bu kadar yoğun nüfus yoğun ve yüksek suç istatistiklerini de beraberinde getiriyor. Gazeteci Emrullah Erdinç ise en çok suç işlenen ilçeleri paylaştı.
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Emrullah Erdinç öncesinde de bilinen ama özellikle Narin Güran cinayetiyle ön plana çıkan gazetecilerden. Geçtiğimiz gün takipçilerine en çok suç işlenen ilçeleri sordu.
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1. sırada 22.092 suç işlenen Esenyurt var.
2. sırada ise Fatih var. Tarihi yarımadanın olduğu bölgede işlenen suç sayısı 16.283
Küçükçekmece ise 14.977 suç ile 3. sırada.
Anadolu Yakası'ndan Pendik ise 4. sırada.
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Beşinci sırada da 12 bin 787 ile Kadıköy;
Adalar'da ise 403 suç işlenmiş. Tabii bunun da en önemli sebebi ilçenin nüfusunun diğer ilçelere nazaran çok düşük olması.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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