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İstanbul'un En Çok Suç İşlenen İlçesi Hangisi?

İstanbul'un En Çok Suç İşlenen İlçesi Hangisi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.12.2024 - 13:48

İstanbul sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli kentlerinden. Tabii bu önem nüfusu da beraberinde getiriyor. Hatta bir şehir olarak Avrupa'daki pek çok ülkeden kalabalık olduğunu da bilmeyen yoktur. Bu kadar yoğun nüfus yoğun ve yüksek suç istatistiklerini de beraberinde getiriyor. Gazeteci Emrullah Erdinç ise en çok suç işlenen ilçeleri paylaştı.

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Emrullah Erdinç öncesinde de bilinen ama özellikle Narin Güran cinayetiyle ön plana çıkan gazetecilerden. Geçtiğimiz gün takipçilerine en çok suç işlenen ilçeleri sordu.

Emrullah Erdinç öncesinde de bilinen ama özellikle Narin Güran cinayetiyle ön plana çıkan gazetecilerden. Geçtiğimiz gün takipçilerine en çok suç işlenen ilçeleri sordu.

1. sırada 22.092 suç işlenen Esenyurt var.

1. sırada 22.092 suç işlenen Esenyurt var.

2. sırada ise Fatih var. Tarihi yarımadanın olduğu bölgede işlenen suç sayısı 16.283

2. sırada ise Fatih var. Tarihi yarımadanın olduğu bölgede işlenen suç sayısı 16.283

Küçükçekmece ise 14.977 suç ile 3. sırada.

Küçükçekmece ise 14.977 suç ile 3. sırada.

Anadolu Yakası'ndan Pendik ise 4. sırada.

Anadolu Yakası'ndan Pendik ise 4. sırada.
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Beşinci sırada da 12 bin 787 ile Kadıköy;

Beşinci sırada da 12 bin 787 ile Kadıköy;

altıncı sırada da 11 bin 759 ile Ümraniye, yedinci sırada da 11 bin 332 ile Gaziosmanpaşa ve sekizinci sırada 11 bin 84 suç ile Bağcılar yer alıyor.

Adalar'da ise 403 suç işlenmiş. Tabii bunun da en önemli sebebi ilçenin nüfusunun diğer ilçelere nazaran çok düşük olması.

Adalar'da ise 403 suç işlenmiş. Tabii bunun da en önemli sebebi ilçenin nüfusunun diğer ilçelere nazaran çok düşük olması.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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