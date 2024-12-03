İstanbul'un En Çok Suç İşlenen İlçesi Hangisi?

İstanbul sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli kentlerinden. Tabii bu önem nüfusu da beraberinde getiriyor. Hatta bir şehir olarak Avrupa'daki pek çok ülkeden kalabalık olduğunu da bilmeyen yoktur. Bu kadar yoğun nüfus yoğun ve yüksek suç istatistiklerini de beraberinde getiriyor. Gazeteci Emrullah Erdinç ise en çok suç işlenen ilçeleri paylaştı.