291 Yıllık Hapis Cezası Önceki Hamilelikleri Sebebiyle Ertelenen Kadın Yakalandı: 12. Çocuğuna Hamile!
291 Yıllık Hapis Cezası Önceki Hamilelikleri Sebebiyle Ertelenen Kadın Yakalandı: 12. Çocuğuna Hamile!
Kaynak: https://www.haberturk.com/eskisehir-h...
Eskişehir’de hakkında 162 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ceylan Ç. (35), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 11 çocuk annesi Ceylan Ç.'nin gözaltına alındıktan sonra 12’nci çocuğuna hamile olduğu anlaşıldı. Hapis cezalarının daha önce hamilelikleri sebebiyle ertelendiği öğrenildi.
Kaynak: Habertürk
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 291 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç.’nin kendisine ait araçla Bursa’dan kente giriş yaptığını belirledi.
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Kapı dilini düşürme yöntemiyle 15 farklı adresten hırsızlık suçundan hakkında 162 suç kaydı olduğu öğrenilen kadınla ilgili ilginç bir bilgi elde edildi.
11 çocuk annesi Ceylan Ç.'nin hamilelikleri nedeniyle hapis cezalarının daha önce ertelendiği belirlendi.
Adliyeye sevk edilen Ceylan Ç.,12. çocuğuna hamile olması gerekçesiyle serbest bırakıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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