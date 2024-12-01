MHP'li Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi: "Hamdolsun Yara Almadan Atlattık"
MHP'li Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi: "Hamdolsun Yara Almadan Atlattık"
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve 2 çalışma arkadaşının bulunduğu araç zincirleme kazaya karıştı. 4 aracın birbirine girdiği kazadan yara almadan kurtulduğunu söyleyen Kemal Yazıcıoğlu, 'Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi.' dedi. Kemal Yazıcıoğlu'nun babası Recep Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003'te meydana gelen şüpheli bir kazada hayatını kaybetmişti.
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Alaca-Sungurlu karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun aracı olduğu öğrenildi.
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Kaza sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giden Kemal Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yazıcıoğlu, "Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi." dedi.
Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araçların görüntüleri kameralara yansıdı. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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