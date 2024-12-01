Bütün Salon Güldü: Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Demirel Şapkalı Poz

Ülke Politikaları Vakfı tarafından merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 100. doğum günü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliğine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katıldı. Salona girişi sırasında Demirel'in meşhur şapkalı selamını veren İmamoğlu, izleyicilerin kahkaha ve alkışlarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süleyman Demirel'in 100. yaş günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Salona girdikten sonra Demirel'in şapka selamıyla izleyicileri selamlayan İmamoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İşte o görüntüler; 🎥
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın