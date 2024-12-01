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Bütün Salon Güldü: Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Demirel Şapkalı Poz

Bütün Salon Güldü: Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Demirel Şapkalı Poz

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
01.12.2024 - 18:59

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Ülke Politikaları Vakfı tarafından merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 100. doğum günü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliğine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katıldı. Salona girişi sırasında Demirel'in meşhur şapkalı selamını veren İmamoğlu, izleyicilerin kahkaha ve alkışlarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Süleyman Demirel'in 100. yaş günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Süleyman Demirel'in 100. yaş günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Salona girdikten sonra Demirel'in şapka selamıyla izleyicileri selamlayan İmamoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Salona girdikten sonra Demirel'in şapka selamıyla izleyicileri selamlayan İmamoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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