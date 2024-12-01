Evin Babasının Minik Kediyle Tanışma Anı İçinizi Isıtacak: "Nereye Çiş Yapacan?"

Çocukları tarafından sahiplenilen yavru kediyi gören babanın tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Kediyi görür görmez, 'Bu ne laa?' diyerek şaşkınlık geçiren baba sonrasında kediyi kucağına alarak sevmeye başladı. Kediyle tanışmaya çalışan baba, 'Sen nereye çiş yapacaksın?' dedi. Babanın kucağında sakin sakin oturup etrafına bakan minik kedi, izleyenlerin kalbini yumuşacık yaptı.
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Eve geldiğinde çocukları tarafından sahiplenilen yavru kediyi gören babanın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
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Kucağına aldığı kediyle konuşan baba, "Nereye çiş yapacan sen?" dedi. Şaşkın bakışlarla etrafı tanımaya çalışan kedinin görüntüleri izleyenlerin kalplerini yumuşacık yaptı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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