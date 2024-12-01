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ABD'de Drone ile Kargo Teslimatı Dönemi: Siparişler 30 Dakikada Geliyor

ABD'de Drone ile Kargo Teslimatı Dönemi: Siparişler 30 Dakikada Geliyor

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
01.12.2024 - 16:27

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Dünya çapında online satış yapan bir firma, ABD'nin Teksas eyaletinde drone ile kargo teslimatı dönemini başlattı. 30 dakika içerisinde sipariş verilen ürünü kapıya getirebilen drone'lardan biri, kargoyu teslim ederken görüntülendi. Büyük bir drone tarafından getirilen paket, kargo bölümünden bırakılarak sahibine teslim edildi. Kargonun belirli bir yükseklikten bırakılması sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.  

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ABD'nin Teksas eyaletide yürürlüğe giren drone ile kargo teslimatı sosyal medyada gündem oldu. 30 dakika teslimat süresi sunan firma, drone'u ile getirdiği paketi sahibine teslim etti.

ABD'nin Teksas eyaletide yürürlüğe giren drone ile kargo teslimatı sosyal medyada gündem oldu. 30 dakika teslimat süresi sunan firma, drone'u ile getirdiği paketi sahibine teslim etti.

Kargoyu metrelerce yüksekten bırakan drone'un görüntülerini izleyen sosyal medya kullanıcıları, ürüne zarar geleceğini söyleyerek eleştiride bulundu.

Kargoyu metrelerce yüksekten bırakan drone'un görüntülerini izleyen sosyal medya kullanıcıları, ürüne zarar geleceğini söyleyerek eleştiride bulundu.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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