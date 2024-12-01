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AKP'li Efkan Ala, "Suriye'ye Biz İstikrar İçin Yardıma Hazırız" Açıklaması Yaptı

AKP'li Efkan Ala, "Suriye'ye Biz İstikrar İçin Yardıma Hazırız" Açıklaması Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2024 - 23:17

Suriye'de 'muhalif' kimliği ile HTŞ'nin Suriye ordusu ile yeniden savaşmaya başlaması sonucunda sınırımızda hareketli saatler yaşanıyor. Suriye'de gerçekleşecek her durum Türkiye'yi de yakından ilgilendirirken bir açıklama da AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan geldi. Ala, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini söyledi. Partisinin Nilüfer 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Ala, Ortadoğu'da batının hedefsiz, plansız bir işinin olamayacağını savundu. Efkan Ala, Türkiye'nin Suriye konusundaki görüşlerine de değindi.

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AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Nilüfer 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Nilüfer 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Bir dönem İçişleri Bakanlığı da yapan Ala, "Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde Suriyelilerin barış ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Suriye'dir hedefimiz." dedi.

Bir dönem İçişleri Bakanlığı da yapan Ala, "Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde Suriyelilerin barış ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Suriye'dir hedefimiz." dedi.

Ala, "Üçte ikisi tarumar oldu, başka ülkelere gitti. Bu insanların topraklarına ve memleketlerine dönebilmeleri için orada yaşanabilir bir Suriye inşa etmek gerekiyor." dedi.

Ala, "Üçte ikisi tarumar oldu, başka ülkelere gitti. Bu insanların topraklarına ve memleketlerine dönebilmeleri için orada yaşanabilir bir Suriye inşa etmek gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin amacının da "inşa" yönünde olduğunu söyleyen Efkan Ala, "Bizim çabamız da bu inşa yönünde. Tüm çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin amacının da "inşa" yönünde olduğunu söyleyen Efkan Ala, "Bizim çabamız da bu inşa yönünde. Tüm çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz" dedi.

Suriye'deki terör örgütlerine de değinen Ala, Suriye'ye yardım edebileceklerini söyledi. Ala, "Bütün terör örgütlerine orada karşıyız. O terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız. Bunu hep söylüyorum" dedi.

Suriye'deki terör örgütlerine de değinen Ala, Suriye'ye yardım edebileceklerini söyledi. Ala, "Bütün terör örgütlerine orada karşıyız. O terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız. Bunu hep söylüyorum" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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palpito___

Şaka gibi 🤢

Halil Değerli

Suriye'yi destekledikleri kadar ülkemizi destekleseler bambaşka olurduk... 😡😡😡

_______

memleket icin faydaniz olsun birkere be herseyde heryerde artislik baska hicbirsey yok milleti sömüre sömüre fransizlar ve ingilizleri geçtiniz