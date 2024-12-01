AKP'li Efkan Ala, "Suriye'ye Biz İstikrar İçin Yardıma Hazırız" Açıklaması Yaptı

Suriye'de 'muhalif' kimliği ile HTŞ'nin Suriye ordusu ile yeniden savaşmaya başlaması sonucunda sınırımızda hareketli saatler yaşanıyor. Suriye'de gerçekleşecek her durum Türkiye'yi de yakından ilgilendirirken bir açıklama da AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan geldi. Ala, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini söyledi. Partisinin Nilüfer 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Ala, Ortadoğu'da batının hedefsiz, plansız bir işinin olamayacağını savundu. Efkan Ala, Türkiye'nin Suriye konusundaki görüşlerine de değindi.