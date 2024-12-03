CİMER'e Gelen İlginç Mesaj: "Benim Yerime Babam ya da Kayınpederim Bedelli Askerlik Yapabilir mi?"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER, vatandaşların ilginç mesajlarını almaya devam ediyor. Daha önce menemenin soğanlı mı soğansız mı olacağı konusunda bile sorular alan CİMER'e bu defa farklı bir görüş soruldu. Bir vatandaş, kendisi yerine kayınbabasının bedelli askere gidip gidemeyeceğini sordu. Detaylar haberimizde 👇