CİMER'e Gelen İlginç Mesaj: "Benim Yerime Babam ya da Kayınpederim Bedelli Askerlik Yapabilir mi?"
CİMER'e Gelen İlginç Mesaj: "Benim Yerime Babam ya da Kayınpederim Bedelli Askerlik Yapabilir mi?"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER, vatandaşların ilginç mesajlarını almaya devam ediyor. Daha önce menemenin soğanlı mı soğansız mı olacağı konusunda bile sorular alan CİMER'e bu defa farklı bir görüş soruldu. Bir vatandaş, kendisi yerine kayınbabasının bedelli askere gidip gidemeyeceğini sordu. Detaylar haberimizde 👇
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin kısaltması olan CİMER'e ilginç şikayet ve talepler gelmeye devam ediyor.
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Daha önce menemenin soğanlı mı yoksa soğansız mı olacağı bile bir vatandaş tarafından CİMER'e sorulmuştu.
CİMER'e bu kez bambaşka bir ilginç mesaj geldi. Bedelli askerlik yapmak istemeyen bir vatandaş, yerine kayınpederinin ya da babasının gidip gidemeyeceğini sordu.
Herkesi şaşkına çeviren o mesajın tamamı burada 👇
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