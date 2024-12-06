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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.12.2024 - 16:46

Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. Spotify karnelerinin nihayet açıklandığı ve 2024'ü yadettiğimiz memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Yüksek bir özgüven...

Yüksek bir özgüven...
twitter.com

Hö?

Hö?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Oversharingi bırakalım.

Oversharingi bırakalım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz cesur görmemişsiniz.

Siz cesur görmemişsiniz.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ne olmuş bu geyike?

Ne olmuş bu geyike?
twitter.com
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Ortamın şakacısı olmanın dezavantajları...

Ortamın şakacısı olmanın dezavantajları...
twitter.com

Bilmesin de...

Bilmesin de...
twitter.com

Sert olmuş.

Sert olmuş.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Arkada better together...

Arkada better together...
twitter.com

Tam olarak bu.

Tam olarak bu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Öyle miymiş?

Öyle miymiş?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Yeşil Elf kıyafetli boncuk gözlü köpüşün tatlılığı 🥰 Denizanası, sen ne güzel bir insansın o cana yuvanı, kalbini açmışsın 😍