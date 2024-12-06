Motamot Çeviri Yapan Twitter Kullanıcısı Sosyal Medyanın Diline Düştü
Motamot Çeviri Yapan Twitter Kullanıcısı Sosyal Medyanın Diline Düştü
Çeviri, oldukça dikkat gerektiren bir alan. Zira en ufak bir yanlışınızda bambaşka anlamlar çıkarabilirsiniz. Bu yüzden motamot çeviri yapmak sizi çoğu zaman yanlışa sürükleyebilir.
Bugünkü içeriğimizde de motamot çeviriye kurban giden bir Twitter (X) kullanıcısını sizinle paylaşacağız. Twitter'da (X) paylaşımlar yapan @srkntnyldz adlı kullanıcı, ABD'de bulunan Georgia eyaletini, Gürcistan (İngilizcesi Georgia) ile karıştırdı. 300 bine yakın takipçisi bulunan kullanıcının yaptığı bu çeviri hatası sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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@srkntnyldz adlı Twitter (X) kullanıcısı, ''Gürcistan'da, kıyamet sonrası toplumun nasıl yeniden inşa edileceğine dair 8 dilde talimatlar veren, aynı zamanda pusula, takvim ve saat işlevi gören anıt 2022 yılında bir vandal tarafından yıkıldı.'' notuyla bir paylaşım yaptı👇
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Ancak paylaşımda bahsi geçen Georgia, Gürcistan değildi. ABD'nin bir eyaleti olan Georgia eyaletiydi. Gürcistan'ın İngilizce karşılığının da Georgia olması buradaki hatayı doğuran ana sebepti elbette.
Çeviri hatasını gören sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi👇
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