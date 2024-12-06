Motamot Çeviri Yapan Twitter Kullanıcısı Sosyal Medyanın Diline Düştü

Çeviri, oldukça dikkat gerektiren bir alan. Zira en ufak bir yanlışınızda bambaşka anlamlar çıkarabilirsiniz. Bu yüzden motamot çeviri yapmak sizi çoğu zaman yanlışa sürükleyebilir.

Bugünkü içeriğimizde de motamot çeviriye kurban giden bir Twitter (X) kullanıcısını sizinle paylaşacağız. Twitter'da (X) paylaşımlar yapan @srkntnyldz adlı kullanıcı, ABD'de bulunan Georgia eyaletini, Gürcistan (İngilizcesi Georgia) ile karıştırdı. 300 bine yakın takipçisi bulunan kullanıcının yaptığı bu çeviri hatası sosyal medyada tepkilere neden oldu.