'Arabada Doğru Oturma Düzeni Nasıl Olmalı?' Sorusuna Gelen Birbirinden İlginç Cevaplar

Arabada oturma düzeni hep tartışılan bir konudur. Özellikle ailecek arabayla yapılacak yolculuklar öncesi anne mi önde oturacak yoksa eş mi tartışması gündem olur. Kimileri ''Yan koltuğa annem oturur'' derken, kimileri ''Yan koltuk eşime aittir'' diye cevap verir.

Bu konu, Twitter'da (X) da tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı, ''Sizce arabada ideal oturma düzeni nasıl olmalı?'' diye sordu. Bu soruya diğer kullanıcılardan ilginç cevaplar geldi. Bazıları doğru düzenin nasıl olması gerektiğini kendince açıklarken, bazıları işi goygoya vurdu. Dilerseniz, gelin kim ne demiş birlikte bakalım!