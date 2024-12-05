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'Arabada Doğru Oturma Düzeni Nasıl Olmalı?' Sorusuna Gelen Birbirinden İlginç Cevaplar

'Arabada Doğru Oturma Düzeni Nasıl Olmalı?' Sorusuna Gelen Birbirinden İlginç Cevaplar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 18:57

Arabada oturma düzeni hep tartışılan bir konudur. Özellikle ailecek arabayla yapılacak yolculuklar öncesi anne mi önde oturacak yoksa eş mi tartışması gündem olur. Kimileri ''Yan koltuğa annem oturur'' derken, kimileri ''Yan koltuk eşime aittir'' diye cevap verir. 

Bu konu, Twitter'da (X) da tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı, ''Sizce arabada ideal oturma düzeni nasıl olmalı?'' diye sordu. Bu soruya diğer kullanıcılardan ilginç cevaplar geldi. Bazıları doğru düzenin nasıl olması gerektiğini kendince açıklarken, bazıları işi goygoya vurdu. Dilerseniz, gelin kim ne demiş birlikte bakalım!

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@varbikasinti adlı Twitter (X) kullanıcısı, ''Sizce arabada doğru oturma düzeni nasıl olmalı?'' diye bir soru sordu.

@varbikasinti adlı Twitter (X) kullanıcısı, ''Sizce arabada doğru oturma düzeni nasıl olmalı?'' diye bir soru sordu.
twitter.com

O soruya birbirinden ilginç cevaplar geldi👇

O soruya birbirinden ilginç cevaplar geldi👇
twitter.com

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twitter.com

Mizahşörlüğünü konuşturan kullanıcılar da oldu...👇

Mizahşörlüğünü konuşturan kullanıcılar da oldu...👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Kendince en doğru düzeni açıklamaya çalışanlar da...👇

Kendince en doğru düzeni açıklamaya çalışanlar da...👇
twitter.com

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Peki, sizce arabada ideal oturma düzeni nasıl olmalı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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