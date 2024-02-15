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Babaanne Telefonu Özelliklerinden Renkli Aşk Hayatlarını Paylaşanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Babaanne Telefonu Özelliklerinden Renkli Aşk Hayatlarını Paylaşanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.02.2024 - 17:47

Bakalım bu soğuk Perşembe günü kimler yüzümüzü güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Toptan almış.

Toptan almış.
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Hey gidi hey...

Hey gidi hey...
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Ağlayanın malı gülene yaramaz...

Ağlayanın malı gülene yaramaz...
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👇

👇
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👇

👇
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Kedi değil mi?

Kedi değil mi?
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Yuh!

Yuh!
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👇

👇
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👇

👇
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Çiçek almayan yoktu metroda.

Çiçek almayan yoktu metroda.
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Umarsızca...

Umarsızca...
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İtiraf eden biri çıktı.

İtiraf eden biri çıktı.
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Fakirlik akla neler getiriyor...

Fakirlik akla neler getiriyor...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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