Babaanne Telefonu Özelliklerinden Renkli Aşk Hayatlarını Paylaşanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Babaanne Telefonu Özelliklerinden Renkli Aşk Hayatlarını Paylaşanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu soğuk Perşembe günü kimler yüzümüzü güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Toptan almış.
Hey gidi hey...
Ağlayanın malı gülene yaramaz...
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Kedi değil mi?
Yuh!
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Çiçek almayan yoktu metroda.
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Umarsızca...
İtiraf eden biri çıktı.
Fakirlik akla neler getiriyor...
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