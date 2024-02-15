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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.02.2024 - 17:29

Geçtiğimiz hafta X'te hepimizi neşelendiren postların pek çoğuna kadın eli değmişti. Bakalım meşhur küfürlü kısaltmalara başvurmadan güldürülebileceğini kimler kanıtlamış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Nasıl duymazsın?

Nasıl duymazsın?
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Gerçektir diye hüzünleniyorduk...

Gerçektir diye hüzünleniyorduk...
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Yorum farkı budur.

Yorum farkı budur.
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Yalnız kızlar için oldukça yorucu bir gündü...

Yalnız kızlar için oldukça yorucu bir gündü...
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Hayatın gerçeklerini öğretmiş.

Hayatın gerçeklerini öğretmiş.
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Shiplediğin için...

Shiplediğin için...
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Araştırma perileri...

Araştırma perileri...
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İnanılmaz biri!

İnanılmaz biri!
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Haftaya görüşmek üzere 👋

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