Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta X'te hepimizi neşelendiren postların pek çoğuna kadın eli değmişti. Bakalım meşhur küfürlü kısaltmalara başvurmadan güldürülebileceğini kimler kanıtlamış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Nasıl duymazsın?
Gerçektir diye hüzünleniyorduk...
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Yorum farkı budur.
Yalnız kızlar için oldukça yorucu bir gündü...
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Hayatın gerçeklerini öğretmiş.
Shiplediğin için...
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Araştırma perileri...
İnanılmaz biri!
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