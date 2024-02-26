Arda Güler ve Ancelotti Arasındaki Toksik İlişkiyi Mizahla Marine Ederek Güldüren Kişiler
Arda Güler ve Ancelotti Arasındaki Toksik İlişkiyi Mizahla Marine Ederek Güldüren Kişiler
Arda Güler pek çok otoritenin görüşüne göre Türk futbolunun geleceği. Ancak sezon başı Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e geçen yetenekli solağın Madrid günleri beklediği gibi gitmiyor. Yaşadığı sakatlıklar, aynı mevkide yer alan süperstarlar derken bir de hocası Ancelotti'nin tutumu da Arda'nın az forma almasının sebeplerinden. Geçtiğimiz gün Arda'yı oyuna almaktan vazgeçen Ancelotti'nin tavrı ise goygoycuların diline düştü...
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Arda Güler Real Madrid'e büyük umutlarla transfer oldu. Ancak beklediği süreyi alamadı.
Tabii işin daha acı tarafı Arda'nın doğum günü olmasıydı...
YKS Sınavı?
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