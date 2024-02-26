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Arda Güler ve Ancelotti Arasındaki Toksik İlişkiyi Mizahla Marine Ederek Güldüren Kişiler

Arda Güler ve Ancelotti Arasındaki Toksik İlişkiyi Mizahla Marine Ederek Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.02.2024 - 16:57

Arda Güler pek çok otoritenin görüşüne göre Türk futbolunun geleceği. Ancak sezon başı Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e geçen yetenekli solağın Madrid günleri beklediği gibi gitmiyor. Yaşadığı sakatlıklar, aynı mevkide yer alan süperstarlar derken bir de hocası Ancelotti'nin tutumu da Arda'nın az forma almasının sebeplerinden. Geçtiğimiz gün Arda'yı oyuna almaktan vazgeçen Ancelotti'nin tavrı ise goygoycuların diline düştü...

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Arda Güler Real Madrid'e büyük umutlarla transfer oldu. Ancak beklediği süreyi alamadı.

Arda Güler Real Madrid'e büyük umutlarla transfer oldu. Ancak beklediği süreyi alamadı.

Geçtiğimiz gün oynanan maçta Ancelotti'nin Arda'yı kulübeye geri çağırması ise çokça tepki çekti...

Tabii işin daha acı tarafı Arda'nın doğum günü olmasıydı...

Tabii işin daha acı tarafı Arda'nın doğum günü olmasıydı...
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Tepkiler gecikmedi...

YKS Sınavı?

YKS Sınavı?
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