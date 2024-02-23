Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Twitter'ın ismi X olarak değişse de ülkedeki mizah rezervlerinin büyük bir kısmını karşıladığı gerçeği değişmedi. Bakalım geçtiğimiz hafta mizahıyla ekranlarımızı kimler şenlendirmiş?
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Başlayalım!
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Kanka?
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Cuk oturur.
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Pavlov'un gofreti
Hatırası var!
Özür de dilendi...
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Bu anı ölümsüzleştirmen de manidar.
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Sert bir yanıt!
Darısı diğer vizelere...
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Böyle yüzlerine vurmak lazım!
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