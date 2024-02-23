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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.02.2024 - 16:26

Twitter'ın ismi X olarak değişse de ülkedeki mizah rezervlerinin büyük bir kısmını karşıladığı gerçeği değişmedi. Bakalım geçtiğimiz hafta mizahıyla ekranlarımızı kimler şenlendirmiş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Kanka?

Kanka?
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👇

👇
twitter.com

Cuk oturur.

Cuk oturur.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Pavlov'un gofreti

Pavlov'un gofreti
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Hatırası var!

Hatırası var!
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Özür de dilendi...

Özür de dilendi...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Bu anı ölümsüzleştirmen de manidar.

Bu anı ölümsüzleştirmen de manidar.
twitter.com

👇

👇
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Sert bir yanıt!

Sert bir yanıt!
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Darısı diğer vizelere...

Darısı diğer vizelere...
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Böyle yüzlerine vurmak lazım!

Böyle yüzlerine vurmak lazım!
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