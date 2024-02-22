Nagihan Ronaldinho Shiplemesinden Ünlülerin Kankası Candaş Tolga Işık'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Nagihan Ronaldinho Shiplemesinden Ünlülerin Kankası Candaş Tolga Işık'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü timeline'ında kimlerin paylaşımları öne çıkmış, kimlerin tweetleri güldürmüş, hangi postlar almış yürümüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özür dile!
Sert olmuş...
Herkesin en kafa kankası sensin!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda