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Nagihan Ronaldinho Shiplemesinden Ünlülerin Kankası Candaş Tolga Işık'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Nagihan Ronaldinho Shiplemesinden Ünlülerin Kankası Candaş Tolga Işık'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.02.2024 - 17:56

Bakalım Perşembe günü timeline'ında kimlerin paylaşımları öne çıkmış, kimlerin tweetleri güldürmüş, hangi postlar almış yürümüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Özür dile!

Özür dile!
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Sert olmuş...

Sert olmuş...
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Herkesin en kafa kankası sensin!

Herkesin en kafa kankası sensin!
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👇

👇
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Bu da oldu!

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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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