Masum Hayallerle Geldikleri İstanbul'da Nasıl Mecburen İnsanlıktan Çıktıklarını Anlatan Kullanıcılar
Masum Hayallerle Geldikleri İstanbul'da Nasıl Mecburen İnsanlıktan Çıktıklarını Anlatan Kullanıcılar
İstanbul'un taşının toprağının altın olduğu o günler geride kalalı çok oluyor. Artık daha ziyade hayatta kalma savaşı veriyoruz. Kullanıcılar da bu şehre ilk geldiklerinde oldukları ve sonrasında dönüştükleri kişileri anlatarak bu hayatta kalma savaşında nelere mecbur olduğumuzu gösterdiler.
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"İstanbul'da yaşamayacaksın abi, turist olacaksın" geyiğini muhakkak duymuş, hatta belki siz de yapmışsınızdır.
İstanbul'un romantize edilecek yanlarını bir kenara bıraktığımızda karşımızda yalın bir gerçek kalıyor ki o da bu kentte yaşamanın artık pek de akıl karı olmadığı.
Bu görüntülerin üzerine ise kullanıcılar İstanbul'a geldikten sonra nasıl dönüşmek zorunda kaldıklarını ve açıkçası insanlıklarını bir kenara bıraktıklarını anlattılar.
İlk tanık olduğumda ben de korku dolu gözlerle anlamlandırmaya çalışmıştım. 🥲
İnsan içinde yaşarken hayatta kalmak için her şeyi normalleştiriyor mecburen.
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İstanbul'da yürürken sahiden herkes bir şey istiyor. Şok edici bir deneyim.
Size de tanıdık geldi mi? 🥲
👇
Bu kentte Beylikdüzü diye bir gerçek var. Metrobüste uyumazsan yol bitmiyor.
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Metrobüsün insan psikolojisi üzerine etkileri bir tez çalışması olur gibi.
😅
Gerçekten orman kanunları işliyor. Güçlü olan hayatta kalır. 💪🏻
Kısacası bizde durumlar böyle...
Bir de size soralım...
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İstanbul sizi neye dönüştürdü?
Veya İstanbul uzaktan size nasıl görünüyor?
Buyurun dertlenelim, dertleşelim. 🥲
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