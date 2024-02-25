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Masum Hayallerle Geldikleri İstanbul'da Nasıl Mecburen İnsanlıktan Çıktıklarını Anlatan Kullanıcılar

Masum Hayallerle Geldikleri İstanbul'da Nasıl Mecburen İnsanlıktan Çıktıklarını Anlatan Kullanıcılar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.02.2024 - 14:30

İstanbul'un taşının toprağının altın olduğu o günler geride kalalı çok oluyor. Artık daha ziyade hayatta kalma savaşı veriyoruz. Kullanıcılar da bu şehre ilk geldiklerinde oldukları ve sonrasında dönüştükleri kişileri anlatarak bu hayatta kalma savaşında nelere mecbur olduğumuzu gösterdiler.

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"İstanbul'da yaşamayacaksın abi, turist olacaksın" geyiğini muhakkak duymuş, hatta belki siz de yapmışsınızdır.

"İstanbul'da yaşamayacaksın abi, turist olacaksın" geyiğini muhakkak duymuş, hatta belki siz de yapmışsınızdır.

Burası tarihi ve kültürel açıdan dünyanın en önemli merkezlerinden olmanın yanında bir de eşsiz boğaza sahip. Fakat şimdi durup size İstanbul'un güzelliklerini anlatacak değiliz.

İstanbul'un romantize edilecek yanlarını bir kenara bıraktığımızda karşımızda yalın bir gerçek kalıyor ki o da bu kentte yaşamanın artık pek de akıl karı olmadığı.

İstanbul'un romantize edilecek yanlarını bir kenara bıraktığımızda karşımızda yalın bir gerçek kalıyor ki o da bu kentte yaşamanın artık pek de akıl karı olmadığı.

Küçücük bir alana sıkışmış kayıtlı 16 milyon kişinin üstüne bir de düzensiz göçmenini, turistini vs. koyunca rakamın nerelere ulaştığını düşünemiyoruz. Yoğun saatlerdeki trafik ve toplu taşıma çilesi ise dertlerin yalnızca ilk anda aklımıza gelenleri.

Geçtiğimiz günlerde Sirkeci Marmaray durağındaki bu sprint yarışının görüntülerini belki görmüşsünüzdür.

Bu görüntülerin üzerine ise kullanıcılar İstanbul'a geldikten sonra nasıl dönüşmek zorunda kaldıklarını ve açıkçası insanlıklarını bir kenara bıraktıklarını anlattılar.

Bu görüntülerin üzerine ise kullanıcılar İstanbul'a geldikten sonra nasıl dönüşmek zorunda kaldıklarını ve açıkçası insanlıklarını bir kenara bıraktıklarını anlattılar.
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İlk tanık olduğumda ben de korku dolu gözlerle anlamlandırmaya çalışmıştım. 🥲

İlk tanık olduğumda ben de korku dolu gözlerle anlamlandırmaya çalışmıştım. 🥲
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İnsan içinde yaşarken hayatta kalmak için her şeyi normalleştiriyor mecburen.

İnsan içinde yaşarken hayatta kalmak için her şeyi normalleştiriyor mecburen.
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İstanbul'da yürürken sahiden herkes bir şey istiyor. Şok edici bir deneyim.

İstanbul'da yürürken sahiden herkes bir şey istiyor. Şok edici bir deneyim.
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Size de tanıdık geldi mi? 🥲

Size de tanıdık geldi mi? 🥲
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👇

👇
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Bu kentte Beylikdüzü diye bir gerçek var. Metrobüste uyumazsan yol bitmiyor.

Bu kentte Beylikdüzü diye bir gerçek var. Metrobüste uyumazsan yol bitmiyor.
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Metrobüsün insan psikolojisi üzerine etkileri bir tez çalışması olur gibi.

Metrobüsün insan psikolojisi üzerine etkileri bir tez çalışması olur gibi.
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😅

😅
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Gerçekten orman kanunları işliyor. Güçlü olan hayatta kalır. 💪🏻

Gerçekten orman kanunları işliyor. Güçlü olan hayatta kalır. 💪🏻
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Kısacası bizde durumlar böyle...

Kısacası bizde durumlar böyle...
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Bir de size soralım...

Bir de size soralım...
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İstanbul sizi neye dönüştürdü?

İstanbul sizi neye dönüştürdü?
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Veya İstanbul uzaktan size nasıl görünüyor?

Veya İstanbul uzaktan size nasıl görünüyor?
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Buyurun dertlenelim, dertleşelim. 🥲

Buyurun dertlenelim, dertleşelim. 🥲
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