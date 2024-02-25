Masum Hayallerle Geldikleri İstanbul'da Nasıl Mecburen İnsanlıktan Çıktıklarını Anlatan Kullanıcılar

İstanbul'un taşının toprağının altın olduğu o günler geride kalalı çok oluyor. Artık daha ziyade hayatta kalma savaşı veriyoruz. Kullanıcılar da bu şehre ilk geldiklerinde oldukları ve sonrasında dönüştükleri kişileri anlatarak bu hayatta kalma savaşında nelere mecbur olduğumuzu gösterdiler.