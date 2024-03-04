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Üşengeçlikte Şov Yapanlardan Sokak Röportajlarında Adayların İsmini Şaşıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Üşengeçlikte Şov Yapanlardan Sokak Röportajlarında Adayların İsmini Şaşıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.03.2024 - 19:09

Yeni bir ay, yeni bir hafta yepyeni bir Pazartesi. Peki bu Pazartesi günü sosyal medyada en çok hangi paylaşımlar tutmuş, hangi videolar yürümüş, hangi videolar etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Haklı diyenler?

Haklı diyenler?
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Çok iyi poz!

Çok iyi poz!
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Eser Yenenler'in gafına gelen ilginç tepki...

Eser Yenenler'in gafına gelen ilginç tepki...
twitter.com

Satılsa da yaptırsak.

Satılsa da yaptırsak.
twitter.com
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Büyük dilemma

Büyük dilemma
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Hani öğrencilerin parası yoktu?

Hani öğrencilerin parası yoktu?
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Çok iyi teklif değil mi?

Çok iyi teklif değil mi?
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Yılın üşengeçlik seviyesi 👇

Yılın üşengeçlik seviyesi 👇
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Nasıl okuduğunuz karakterinizi gösteriyor.

Nasıl okuduğunuz karakterinizi gösteriyor.
twitter.com
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👇

👇
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Sizce?

Sizce?
twitter.com

Doğrusunu unutturan vatandaşlar 👇

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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