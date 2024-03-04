Üşengeçlikte Şov Yapanlardan Sokak Röportajlarında Adayların İsmini Şaşıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Üşengeçlikte Şov Yapanlardan Sokak Röportajlarında Adayların İsmini Şaşıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni bir ay, yeni bir hafta yepyeni bir Pazartesi. Peki bu Pazartesi günü sosyal medyada en çok hangi paylaşımlar tutmuş, hangi videolar yürümüş, hangi videolar etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Haklı diyenler?
Çok iyi poz!
Eser Yenenler'in gafına gelen ilginç tepki...
Satılsa da yaptırsak.
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Büyük dilemma
Hani öğrencilerin parası yoktu?
Çok iyi teklif değil mi?
Yılın üşengeçlik seviyesi 👇
Nasıl okuduğunuz karakterinizi gösteriyor.
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Sizce?
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