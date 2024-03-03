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Yabancıların Türk Ünlülerle Benzerliğini "Batılı Anlamda İlk Deneme" Diye Açıklayan Goygoyseverler

Yabancıların Türk Ünlülerle Benzerliğini "Batılı Anlamda İlk Deneme" Diye Açıklayan Goygoyseverler

themyscira - Misafir Editör
04.03.2024 - 00:21

Neredeyse her gün X'de yeni bir akım ortaya çıkıyor. Bu kez goygoycuların diline düşen Türk ünlülere benzerliğiyle dikkat çeken yabancılar oldu.

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X'de hemen hemen her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor.

X'de hemen hemen her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor.

Bu akımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Türk ünlülere benzeyen yabancılar goygoyculardan nasibini aldı!

Bu akımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Türk ünlülere benzeyen yabancılar goygoyculardan nasibini aldı!

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