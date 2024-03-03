Yabancıların Türk Ünlülerle Benzerliğini "Batılı Anlamda İlk Deneme" Diye Açıklayan Goygoyseverler
Yabancıların Türk Ünlülerle Benzerliğini "Batılı Anlamda İlk Deneme" Diye Açıklayan Goygoyseverler
Neredeyse her gün X'de yeni bir akım ortaya çıkıyor. Bu kez goygoycuların diline düşen Türk ünlülere benzerliğiyle dikkat çeken yabancılar oldu.
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X'de hemen hemen her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor.
Bu akımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Türk ünlülere benzeyen yabancılar goygoyculardan nasibini aldı!
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